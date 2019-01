Na alle heisa: R. Kelly nu ook gedumpt door platenlabel TK

18 januari 2019

20u00

Bron: ANP 0 Muziek Platenmaatschappij Sony Music en R. Kelly gaan per direct uit elkaar. Dat meldt Variety op basis van bronnen. De precieze reden is niet bekend, maar het is meer dan waarschijnlijk dat de beschuldigingen van misbruik aan het adres van de r&b-zanger de aanleiding zijn voor de breuk. Sony wilde tegenover Variety niet reageren.

R. Kelly bevindt zich momenteel in het oog van een mediastorm. Sinds er een documentaire verscheen waarin verschillende vrouwen hem betichten van seksueel misbruik, nemen steeds meer mensen afstand van hem. De man die in de jaren 90 monsterhits scoorde met ‘I Believe I Can Fly’ zou minderjarige meisjes structureel hebben mishandeld en verkracht. Andere getuigen zeggen dat Robert Sylvester Kelly, zoals de zanger echt heet, zich omringd heeft met vrouwen van wie hij seksslaven heeft gemaakt en die vandaag volledig geïsoleerd zijn van hun omgeving.

Onder anderen Lady Gaga en Céline Dion lieten nummers die ze maakten met R. Kelly intussen al van het web halen. Afgelopen week werd ook bekend dat er een strafrechtelijk onderzoek tegen hem geopend is.

R. Kelly stond onder contract bij RCA, een label van Sony. Zijn laatste release stamt alweer uit 2016, toen de zanger een kerstalbum uitbracht. Wel bracht R. Kelly in eigen beheer enkele losse tracks uit, vermoedelijk met instemming van Sony. Onlangs kondigde de zanger nog een nieuw album aan.