Na 'Africa' van Toto: 7 nummers die ook wel een plaats in de Tijdloze verdienen

Een groepje vrienden uit Lokeren en Gent wil met alle geweld het nummer 'Africa' van Toto in de Tijdloze 100 van Studio Brussel krijgen. Niet heel muziekminnend Vlaanderen staat achter het initiatief, maar persoonlijk vinden wij het een prima idee. En als u dan toch bezig bent met het doorgeven van uw top 3: deze zeven nummers zijn ook zeker het overwegen waard.

Op 31 december zendt Studio Brussel naar jaarlijkse gewoonte de Tijdloze 100 uit, een lijst met 100 nummers van alle tijden die samengesteld wordt door de luisteraars. Meestal komt dat neer op een hegemonie van Pearl Jam, Nirvana, Gorky en Metallica, maar dj Nadiem Shah wil daar verandering in brengen. Hij roept iedereen op om wat vernieuwing in de lijst te brengen tijdens het doorgeven van je top 3. Zijn stem gaat naar Toto, maar op de redactie vinden wij dat niet het enige nummer dat een plaatsje verdient in de lijst. Stem vooral ook op een van de onderstaande zeven tijdloze topnummers (en snel, want vandaag is de laatste dag waarop dat kan).

1. Mo-Do met 'Eins Zwei Polizei'

Een topper uit 1995 van one hit wonder Mo-Do. Zowat niemand kent de precieze tekst, maar het is dan ook veel leuker om je eigen rijmpjes te verzinnen.

2. Falco met 'Rock Me Amadeus'

Falco was de man die van Amadeus Mozart in 1985 een rockheld maakte. Van deze hit kent iedereen wél de woorden, en het wordt dan ook steevast meegebruld door jong en oud.

3. Vengaboys met 'Boom boom Boom'

De Vengaboys scoorden meerdere wereldhits in de jaren '90 - niet slecht voor een groepje Hollanders. Van ons mogen ze allemaal in de Tijdloze, maar dit is toch wel onze persoonlijke favoriet.

4. Belgian Asociality met 'Morregen'

Fans van het wat stevigere gitaarwerk komen in de Tijdloze meestal wel aan hun trekken, maar wij vinden dat dit pareltje van Belgian Asociality maar al te vaak vergeten wordt.

5. Right Said Fred met 'I'm Too Sexy'

Persoonlijk vonden wij Fred en Richard Fairbrass niet zo heel sexy, maar dat maakt het nummer niet minder tijdloos. Shake your little tush on the catwalk!

6. Beastie Boys met 'Sabotage'

Waarom deze niet in de Tijdloze geraakt, snappen we absoluut niet. Al is het maar omdat de clip zo geweldig is.

7. Matthias Reim met 'Verdammt ich lieb dich'

Dit is het enige nummer van de Duitse zanger dat buiten zijn landsgrenzen bekend werd, maar het is wel een monsterhit geworden. De liefdesperikelen van Matthias uit 1994 kan je daarom best tijdloos noemen.