Na 20 jaar: a capella-groep 'Voice Male' stopt ermee

13 maart 2018

17u35

Na ruim twintig jaar zet Vlaanderens bekendste a capella groep 'Voice Male' er een punt achter. Dat vieren ze met een korte en krachtige afscheidstournee door Vlaanderen en Nederland in het najaar van 2018 en voorjaar van 2019. Voice Male begon ooit als Kamer 11, een groepje enthousiaste koorknapen uit het Antwerps Kathedraalkoor. De grote doorbraak kwam er in 1999 met de deelname aan Eurosong. Vanaf toen ging het enkel bergop voor de zes heren. Tournees door Vlaanderen, Nederland en Duitsland. Passages in Turkije, Zuid-Afrika, Oostenrijk, Denemarken, Italië, Zwitserland en een aantal verrassende samenwerkingen met o.a. Sertab Erener, Belle Perez, Amanda Strijdom, en Sandra Kim.