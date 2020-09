Na 15 jaar brengt Zohra nieuwe single uit: “Hiermee ga ik het grote geld niet verdienen” BDB

Bron: NB 0 Muziek We hebben er vijftien jaar op moeten wachten, maar 2020 wordt het jaar waarin Zohra Aït-Fath (45) een nieuwe single op de wereld loslaat. ‘Red Moon’ moet de volgende stap in haar dj-carrière worden. “Pat Krimson heeft me bij de comeback van 2 Fabiola wel als eerste gevraagd om weer mee te doen. Maar ik zag mezelf niet meer rondhuppelen in die pakjes”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Zohra heeft zich de laatste jaren vooral gefocust op haar dj-carrière. Onder de naam Fatïa brengt ze nu voor het eerst het nieuwe nummer ‘Red Moon’ uit. “Zelfs mijn eigen mama begreep het niet. Ze zei: ‘Maar Zohra, dit is helemaal niet commercieel! Wat ga je daarmee doen?’ Toen wist ik dat het geslaagd was. Er zijn er zelfs die niet weten dat ik Fatïa ben. Nog beter! Ik wil ermee op evenementen draaien en liveoptredens doen met muzikanten en zang”, doet ze haar ambities uit de doeken in Het Nieuwsblad.

Zohra scoorde vooral in de jaren 90 grote hits als zangeres bij 2 Fabiola. Pat Krimson, de geestelijke vader van die dancegroep, heeft z’n voormalige collega alvast gefeliciteerd met haar nieuwe werk. “Hij vond het knap dat ik zoiets durfde. Omdat hij ook weet dat ik met zo’n plaat niet het grote geld ga verdienen. En dat klopt ook. Toen hij in 2007 opnieuw begon met 2 Fabiola, heeft hij me wel als eerste gevraagd. Maar die muziek was niets meer voor mij: ik zag me als 33-jarige niet meer rondspringen in de pakjes die ik als 19-jarige droeg.”

