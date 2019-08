Na 14 jaar: Missy Elliott komt met nieuwe plaat mvdb

22 augustus 2019

22u41

Bron: ANP/BuzzE 3 Muziek Het geduld van fans van Missy Elliott lijkt eindelijk te worden beloond. De rapper komt vrijdag met nieuwe muziek, belooft ze donderdag op Twitter. Hoewel ze de afgelopen jaren een handjevol losse liedjes uitbracht, is het alweer veertien jaar geleden dat ze met een album kwam.

"Om middernacht breng ik een verzameling nieuwe nummers uit", schrijft de 48-jarige Missy. Het bericht sluit ze af met #ICONOLOGY, waarmee ze mogelijk de titel voor een potentiële nieuwe plaat onthult. De laatste paar jaar is de rapper weer wat vaker in de studio te vinden. Zo was ze eerder dit jaar te horen op Lizzo's nummer Tempo en deed ze vorig jaar mee op liedjes van artiesten als Ariana Grande, Kelly Rowland en Busta Rhymes.



In 2005 bracht Missy haar laatste album The Cookbook uit. Vervolgens werd het stil rond de rapper, die hits scoorde met nummers als Get Ur Freak On, Work It en 4 My People. In 2011 onthulde Missy te worstelen met een auto-immuunziekte waardoor ze zelfs geen pen kon vasthouden om songteksten te schrijven. Na succesvolle behandelingen zei ze later dat ze een comeback plande.

De rapper wordt maandag geëerd tijdens de MTV Video Music Awards. Ze krijgt dan de oeuvreprijs Video Vanguard Award voor haar baanbrekende videoclips. Het is voor het eerst sinds 2003 dat de rapper bij de prijzenregen op het podium verschijnt.

At midnight tonight I’m dropping a collection of new songs! Let’s #ThrowItBack to a time when music just felt good and made us want to dance! Sincerely, Dr. Melissa “Missy” Elliott #ICONOLOGY pic.twitter.com/rv2eVYGy1J Missy Elliott(@ MissyElliott) link