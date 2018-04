Mysterieuze verdwijning van Britse rapper: is hij in zee gesprongen, of wil hij “gewoon even niet gevonden worden”? IVI

29 april 2018

14u06

Bron: The Independent, BBC 1 Muziek De Britse rapper Kenny Mukendi - ook bekend als Kenny Vulcan - is vermist sinds hij op 13 april niet thuiskwam na een opnamesessie in een studio in Brazilië. Gisteren heeft de lokale politie laten weten dat ze ervan uitgaan dat de 22-jarige Mukendi zelfmoord heeft gepleegd door van een klif in de zee te springen. Maar daar gelooft zijn familie niets van. “Hij leeft, maar wil om de een of andere reden niet gevonden worden.”

De politie in Rio de Janeiro zal niet langer zoeken naar Kenny Mukendi. Onderzoekers concluderen namelijk dat de rapper in zee is gesprongen om zichzelf van het leven te beroven. De vader van Mukendi is enorm teleurgesteld in de conclusie van de lokale politie. Volgens hem is het te vroeg om de hoop op te geven.

Ken Mukendi gelooft dan ook dat zijn zoon nog leeft, maar “om de een of andere reden op dit moment niet wil gevonden worden”. Sinds niemand de artiest heeft zien springen én er geen lichaam is gevonden, hebben de onderzoekers te snel het dossier afgesloten, vindt de familie.

Misleidende informatie

“De politie heeft de pers ingelicht over hun conclusie zonder onze toelating. We zijn ervan overtuigd dat hun theorie is gebaseerd op onjuiste en misleidende informatie”, zegt de familie. “Ze hadden meer landinwaarts moeten zoeken in plaats van enkel hun zoektocht te concentreren op de zee", zegt vader Mukendi. “Kenny heeft nooit problemen gehad. Hij heeft nooit een depressie gehad en nooit iets gezegd over zelfmoord.”

Volgens de politie hebben onderzoekers hun conclusie getrokken na gesprekken met familie en vrienden van Kenny, die wel lieten vallen dat hij eerder sukkelde met depressie, en een vruchteloze zoektocht van een week.

Rio de Janeiro

Mukendi, die als figurant in video's van onder andere Nicki Minaj, James Blunt en Sam Smith te zien is, is afkomstig van Woolwich, in het zuidoosten van Londen, maar is in december naar Rio de Janeiro verhuisd om er muziek en acteren te studeren aan de hogeschool. Hij woonde er bij de familie van zijn vriendin Renata Lima.

Op 13 april, in de namiddag, liet hij haar weten dat hij de opnamestudio had verlaten en op weg was naar huis. “Ik heb via WhatsApp gesproken met Kenny op de dag van zijn verdwijning. Het was zijn gewoonlijke zelf: gelukkig en positief. Hij heeft nooit iets laten merken dat hij met suïcidale gedachten zou zitten”, zegt de 20-jarige Lima.

Klif

Aanvankelijk werd gedacht dat het om een misdrijf ging. Maar ondertussen heeft de politie die piste uitgesloten. Mukendi’s rugzak - met zijn portefeuille, gsm en paspoort - werd door surfers gevonden. Volgens de onderzoekers werd de rapper voor het laatst gezien door de Uber-chauffeur die hem heeft opgepikt aan de opnamestudio. Mukendi stapte uit de wagen en bewandelde het pad dat naar een klif leidt. De sociale media-accounts van de jongeman werden diezelfde dag verwijderd en ook zijn gsm werd uitgeschakeld iets nadat hij de studio had verlaten. Daarom gaat de politie ervan uit dat de jongeman van de klif is gesprongen.

Naast muziek was de rapper ook graag bezig met acteren. Zo is hij te zien in de film 'Ready Player One', de tv-show 'Britannia' en heeft hij een rol in 'Fantastic Beast 2: The Crimes of Grindelwald', die in november in de zalen komt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.