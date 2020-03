Muzikanten vragen steun aan Spotify met petitie: “Verhoog de royalty’s” BDB

20 maart 2020

11u56

Bron: NB 0 Muziek Nu alle concerten en optredens geannuleerd worden, kampen veel muzikanten door de coronacrisis met financiële problemen. In de VS zijn ze daarom een petitie gestart om meer royalty’s te vragen aan Spotify.

In de VS zijn er al enkele solidariteitsacties opgezet om muzikanten een hart onder de riem te steken. Zo doneerde de organisatie achter de Grammy’s al 2 miljoen dollar aan een steunfonds en beslist het muziekplatform Bandcamp om een dag lang haar commissie op verkochte liedjes te laten vallen. Maar de muziekindustrie kijkt vooral naar Spotify. En da’s niet onlogisch gezien de grootste deel van de opbrengsten in de muziekindustrie uit streaming komen. Momenteel strijken artiesten bij Spotify rond de 3 euro per 1.000 streams op. Met een petitie vragen muzikanten nu om de de royalty’s te verdrievoudigen.

Voorlopig staat Spotify daar niet voor te springen. In het verleden verzette de streamingdienst zich al tegen hogere uitbetalingen, en het blijft afwachten of de coronacrisis een vloek of een zegen is voor de luistercijfers. Want hoewel luisteraars nu meer binnen zitten, zou er evengoed minder gestreamd kunnen worden. Sinds de lockdown in Italië zakte het aantal luisterbeurten van de 200 populairste songs daar van 18 miljoen streams per dag naar 14 miljoen. Volgens analisten zullen de VS, Frankrijk, het VK en Spanje gelijkaardige trends ­tonen.