Muzikanten brengen op creatieve manier muziek aan de man ... vanuit de eigen huiskamer SDE

17 maart 2020

08u50 0 Muziek Nu het coronavirus de wereld steeds meer in z'n greep krijgt, wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om dat zo aangenaam mogelijk te maken, kunnen we rekenen op muzikanten, die creatieve manieren zoeken om hun muziek toch bij ons te krijgen.

Maandag gaf Chris Martin van Coldplay zo’n eerste huiskamerconcert, in het kader van de reeks ‘Together, At Home’. Dat is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie en Global Citizen. Via Instagram Live zullen de komende weken verschillende artiesten optreden.

Als eerste mocht Chris Martin dus aantreden. Zittend aan een piano bracht hij nummers als ‘A Sky Full of Stars’, ‘Viva La Vida’ en ‘Yellow’, en speelde hij een cover van ‘Life on Mars’ van David Bowie. De muzikant maakte ook tijd om met zijn fans te converseren. “Misschien was 9/11 wel de laatste keer waarop ik het gevoel had dat we allemaal samen waren", zei hij bijvoorbeeld. En: “Het enige juiste om te doen is thuisblijven ... En niet te veel wc-papier kopen.”

Chris kondigde ook aan dat de volgende muzikant in de reeks John Legend zal zijn (vandaag): “Je zult een echte pianist zien, die geen vuurwerk nodig heeft om te spelen.”

Ook in eigen land wordt er creatief omgesprongen met de vraag om thuis te blijven. Zo organiseerde Stan van Samang een ‘Blijf in uw kot’-sessie. Samen met zijn muzikanten nam hij zijn nieuwe nummer ‘River of Life’ op, maar elk van hen bevond zich gewoon thuis. En dat levert ook visueel een leuk resultaat op!