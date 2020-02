Exclusief voor abonnees Muzikaal genie, maar niemand weet wie hij is: Justin Tranter schreef hits voor Selena Gomez, Justin Bieber en Imagine Dragons Lorenzo Veppi

18 februari 2020

18u45 0 Muziek Wellicht doet de naam Justin Tranter (39) geen belletje rinkelen, maar de onbekende liedjesschrijver is wel verantwoordelijk voor enkele van de grootste oorwurmen van de afgelopen jaren. ‘Sorry’ van Justin Bieber, ‘Lose You To Love Me’ van Selena Gomez en ‘Believer’ van Imagine Dragons: het zijn allemaal hits die de 39-jarige Amerikaan geschreven heeft. Wij doen het werk van de muzikale genie uit de doeken.

Justin Tranter is waarschijnlijk één van de meest succesvolle songwriters op vlak van popmuziek op dit moment. De afgelopen tien jaar mocht de Amerikaan samenwerken met het grootste talent dat onze aardbol bewandelt. Maar eigenlijk is het vooral Tranter zelf die het talent ter tafel brengt, want zonder zijn bijdragen zouden de repertoires van heel wat popsterren er een stuk beperkter uitzien. Misschien zouden sommigen zelfs nooit een hitlijst gehaald hebben.

