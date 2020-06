MUZIEKTIPS. XXXTentacion en Run The Jewels over de rellen en racisme Lorenzo Veppi

05 juni 2020

14u08 0 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

XXXTentacion

XXXTentacion mag dan wel in 2018 overleden zijn, het repertoire van de Amerikaanse rapper blijft leven. Zo werd zijn nummer ‘Riot’ uit 2015 plots heel relevant gezien de omstandigheden in de Verenigde Staten, en begonnen fans het nummer massaal te delen op sociale media. ‘Riot’ was enkel te vinden op SoundCloud en YouTube, dus werd het nu ook beschikbaar gemaakt op Spotify, Apple Music en andere streamingdiensten.

Astrid S

De Noorse zangeres Astrid S brengt de eerste single van haar langverwachte debuutalbum uit. ‘Dance Dance Dance’ is een geweldig popnummer met heel wat electro- en disco-invloeden. Daarmee is het alvast een voorproefje van wat we in de toekomst mogen verwachten.

Run The Jewels

Het album ‘RTJ4' werd sneller uitgebracht dan gepland, met goede reden. “Och, waarom wachten”, schreven de rappers in een duidelijke verklaring. “De wereld wordt geteisterd ... dus hier is iets om naar te luisteren terwijl je het allemaal verwerkt.” Racistische politieagenten, structurele armoede en andere eeuwige vijanden, het komt allemaal aan bod.

Ontdek bovenstaande nieuwigheden en meer in de volledige playlist. Volg HLN op Spotify voor meer toffe lijstjes.



