MUZIEKTIPS. Warme knuffel van Florence + The Machine en Selah Sue is terug van weggeweest Lorenzo Veppi

17 april 2020

15u36 0 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Muzikale knuffel

Heel wat artiesten grijpen de coronacrisis aan om mooie boodschappen te verspreiden. Zo bracht Florence + The Machine het pakkende nummer ‘Light Of Love’ uit. “Het liedje haalde mijn vorige album niet, maar ik dacht dat het wel leuk zou zijn om deze te delen in tijden van onzekerheid.” De opbrengsten ervan gaan integraal naar het goede doel.

Lokaal talent

Er zijn ook weer heel wat releases van eigen bodem. Zo maakt Selah Sue haar langverwachte comeback na vijf jaar. Op 15 mei komt er een nieuwe plaat, waarvan ze nu alvast de single ‘You’ uitbracht. Het nummer is een ode aan haar onvoorwaardelijke liefde voor haar twee kinderen, Seth en Mingus. Verder zijn er ook nieuwe deuntjes van Jasper Publie met z'n soloproject JEPP en Lost Frequencies.

De nieuwe hits van Florence + The Machine, Selah Sue en meer beluister je in de volledige playlist hieronder. Volg HLN op Spotify voor meer toffe playlists.



