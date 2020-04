MUZIEKTIPS. Nieuwigheden van Lennon Stella en voormalige tienerster Jesse McCartney Lorenzo Veppi

10 april 2020

14u31 1 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Beste nieuwkomer

Als er één liedje je aandacht verdient vandaag, is het wel ‘Fear Of Being Alone’ van Lennon Stella. De zangeres was al verantwoordelijk voor hits zoals ‘Takeaway’ en ‘Polaroid’, maar komt nu met een nieuw liedje uit haar gloednieuw album ‘Three. Two. One.’ dat op 24 april het daglicht zou moeten zien. Dit voorproefje smaakt alvast naar meer!

Verrassende comeback

In de categorie ‘die hadden we niet zien aankomen’ zien we vandaag Jesse McCartney. Ja, de tienerster die zo’n 15 jaar geleden alle harten deed smelten met zijn hit ‘Beautiful Soul’. De zanger is met 33 jaar op de teller die categorie nu wel ontgroeid, en bracht vandaag ‘Yours’ uit. Heel erg pop, maar wel catchy.

Deluxe editie

Selena Gomez bracht begin dit jaar al haar nieuw album ‘Rare’ uit. Daar kregen we al heel wat aantrekkelijke deuntjes uit voorgeschoteld zoals ‘Look At Her Now’ en ‘Lose You To Love Me’, maar de zangeres heeft meer te bieden. Met een nieuwe deluxe editie van het album dat vanaf nu beschikbaar is, krijgen we toegang tot ‘Boyfriend’, ‘She’ en ‘Souvenir’. Vooral die eerste is een echte oorwurm.

De nieuwe hits van Lennon Stella, Jesse McCartney en Selena Gomez beluister je in de volledige playlist hieronder. Volg HLN op Spotify voor meer toffe playlists.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.