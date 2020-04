MUZIEKTIPS. Nieuwe platen van TheColorGrey en Lennon Stella Lorenzo Veppi

24 april 2020

13u01 0 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

TheColorGrey

Will Michiels, beter bekend als TheColorGrey, bracht vrijdag z’n nieuwe album ‘Overcome’ uit. Met de single ‘One Time’ kregen we al een voorsmaakje, maar op de plaat zijn nog veel meer toffe deuntjes te vinden. Vooral wie last heeft van de blues in deze grijze periode, kan zich optrekken aan de chille vibes van dit talent van eigen bodem. Onze favoriet? ‘Lost In My Thoughts’.

Lennon Stella

De Amerikaanse zangeres Lennon Stella wist al heel wat harten te veroveren met hits zoals ‘Takeaway’ en ‘Polaroid’, maar heeft nog veel meer in haar mars. Met het debuutalbum ‘Three. Two. One.’ toont ze een heel andere kant van zichzelf, en stelt zich gevoelig op naar het publiek. ‘Older Than I Am’ is maar één van de pareltjes op de plaat.

Meer nieuwigheden

Er zijn nog veel meer fonkelende nieuwe deuntjes om te beluisteren. Zo is ‘angel’ van Kali Uchis zeker je tijd waard, maar ook ‘Ooh La La’ van Jessie Ware en ‘If You’re Too Shy (Let Me Know)’ van The 1975.

Ontdek de nieuwe hits van TheColorGrey, Lennon Stella en meer in de volledige playlist hieronder. Volg HLN op Spotify voor meer toffe playlists.



