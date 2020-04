MUZIEKTIPS. Nieuwe kleppers van Troye Sivan, Lil Kleine en Anouk Lorenzo Veppi

03 april 2020

14u00 0 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Beste nieuwe album

Opvallende nieuwe plaat: Lil Kleine brengt drie jaar na het succesvolle ‘Alleen’, nu het album ‘Jongen Van De Straat’ uit. Het album, dat maar liefst 22 nummers telt, toont een heel andere kant van de Nederlandse rapper. De 25-jarige Jorik, zoals hij echt heet, klinkt volwassener dan ooit. Of je nu voor- of tegenstander bent, er zit voor iedereen iets tussen dat je hart kan bekoren. Ons favoriete nummer heet alvast ‘Kans’, een samenwerking met collega-rapper Snelle.

Beste nieuwe single

Troye Sivan kaapt wat ons betreft de eerste plaats weg van alle nieuwe singles die uit werden gebracht. De 24-jarige zanger bracht ‘Take Yourself Home’ uit, wat eigenlijk niet de bedoeling was. De releasedatum stond later gepland, maar de Australiër vond het meer dan gepast om het lied nu al los te laten op de wereld. “Het is een soort van peptalk met jezelf en je plaats van afkomst. De betekenis ervan lijkt nu een beetje andere vormen te hebben aangenomen, met wat er in de wereld gaande is”, verklaarde Sivan. Hij besliste dan ook om met het budget dat hij mocht besteden aan visuals, freelancers in te schakelen die getroffen zijn door de crisis en geen werk hebben. Niet alleen een mooi lied dus, maar ook een mooi gebaar!

Opvallende nieuwkomers

Natuurlijk is er heel wat meer nieuw aan de horizon. Zo bracht Anouk ‘I Love You’ uit, helemaal van uit Marrakesh, waar de zangeres vastzit. Andere opvallende nieuwigheden zijn ‘Toosie Slide’ van Drake, maar ook Lindsay Lohan, die na 12 jaar haar terugkeer naar de muziekwereld maakt.

