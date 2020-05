MUZIEKTIPS. Duet tussen popprinsessen en dromen met Clouseau SDE

22 mei 2020

21u06 1 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Nieuwe singles

De opvallendste nieuwe single deze week moet wel ‘Rain On Me’ zijn, een duet tussen twee popprinsessen. Lady Gaga nodigde collega Ariana Grande uit voor dit catchy nummer, dat op haar zesde album ‘Chromatica’ zal staan. Die plaat verschijnt op 29 mei.

Net zoals Bart Peeters in 2008 kiest Clouseau voor een nummer met de tot de verbeelding sprekende titel ‘California’. Alleen gaat het nu niet om een eerbetoon aan een café uit Boechout, maar wel om het verhaal van een meisje met grote dromen.

Nick Jonas die een nummer uitbrengt zonder broertjes Joe en Kevin? We zouden bijna gaan vrezen dat de wedergeboorte van The Jonas Brothers vroegtijdig ten einde gekomen is, maar niets is minder waar: de muzikant raakte zo geïnspireerd door de wereldwijde quarantaine, dat hij dit anthem uit z'n mouw schudde.

Nieuwe albums

Het vierde album van The 1975, ‘Notes on a Conditional Form’, belooft een bijzondere luisterervaring voor fans van de Britse alternatieve rockband. De muziekpers noemt de plaat alvast “interessant en verwarrend", maar ook “genre-overschrijdend en menselijk”. Dat belooft!

Carly Rae Jepsen kennen we allemaal van hitje ‘Call Me Maybe’ uit 2011, maar de Canadese is gestaag aan haar verdere carrière blijven timmeren. Vandaag komt ‘Dedicated B Sides' uit, het vervolg op ‘Dedicated' uit 2019: een verzameling dansbare pophitjes.

De Australische Donny Benét krijgt ons altijd aan het dansen met z’n heerlijk foute eightiesgeluiden, en da’s op ‘Mr. Experience' niet anders. Laat je vooral niet afschrikken door de - eeuhm - ‘bijzondere’ coverfoto.

Ontdek bovenstaande nieuwigheden en meer van o.a. Laura Tesoro en Sia in de volledige playlist. Volg HLN op Spotify voor meer toffe lijstjes.



