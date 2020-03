MUZIEKTIPS. Dit zijn de leukste nieuwe releases van het moment Lorenzo Veppi

27 maart 2020

17u00 2 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Dua Lipa

Wat een vrouw! Al enkele maanden maakt Dua Lipa het grote publiek warm voor haar nieuwe plaat ‘Future Nostalgia’ met hits zoals ‘Don’t Start Now’, en nu is dan ook eindelijk het volledige project te horen. De zangeres kreeg te maken met een vroegtijdige lek door hackers, en besloot het daarom eerder op de wereld te lossen. Het belooft alvast één van de beste albums van het jaar te worden, en staat boordevol dansbare discohits. Let’s get physical!

Conan Gray

De naam Conan Gray zal je waarschijnlijk nog niet zo heel veel zeggen, en toch slaagt de 21-jarige artiest er de laatste weken in om heel wat meisjes én jongens overstag te laten gaan voor zijn deuntjes. De jonge Amerikaan bracht dan ook pas zijn debuutplaat ‘Kid Krow’ uit, waar je een hele reeks moody popsongs op terug kan vinden. Zijn fans vergelijken z’n muziek onder andere met die van Lorde. Niet mis!

Rihanna

De wereld wacht al eeuwen op nieuwe muziek van popprinses Rihanna, of zo voelt het toch. Het is al van 2017 geleden dat ze voor het laatst te horen was, toen op de single ‘Lemon’ van N.E.R.D. Hoewel ze nu nog altijd geen eigen project aangekondigd heeft, maakte ze wel een opmerkelijke verschijning op het nieuwe album van R&B-act PartyNextDoor. Geloof het maar, je gaat ‘Believe It’ platdraaien.

Rosalía

De Spaanse furie Rosalía biedt verlichting in een donkere tijd waar het coronavirus de wereld overheerst. Met het bijzonder emotionele nummer ‘Dolorme’ wilt ze een boodschap van hoop en rust brengen aan de wereld. Missie geslaagd, wat ons betreft.

Beluister de volledige afspeellijst van de tofste nieuwe muziek in de player hieronder en volg HLN op Spotify.