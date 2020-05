MUZIEKTIPS. Bloemetjes plukken met Katy Perry en de nieuwe van Milow Lorenzo Veppi

15 mei 2020

14u30 1 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Nieuwe singles

Heel wat opvallende nieuwigheden deze week. Zo kunnen we bloemetjes plukken met de hoogzwangere Katy Perry. Het nummer ‘Daisies' is het eerste voorsmaakje van haar aankomende project, en het klinkt goed!

Ook Milow stelt een aanstekelijke zomersingle voor. ‘Whatever It Takes' is de eerste single van zijn nieuw album waar hij momenteel aan werkt. De vrolijke melodie is welgekomen in tijden van corona.

Het opkomende Belgische talent Ruby Grace komt met ‘My Gem’. Haar kenmerkend stemgeluid en unieke sound zijn een gouden combo. ‘My Gem’ is perfect voor de zonovergoten dagen en zal corona éven doen vergeten.

Ook Ozark Henry zit niet stil. Na enkele weken huisarrest komt hij naar buiten. Niet letterlijk, maar wel met een nieuw nummer. Met ‘We will meet again’ legt hij de lockdown vast én blikt hij vooruit naar de toekomst.

Nieuwe albums

Noah Cyrus - ja, zusje van - bracht de nieuwe EP ‘The End of Everything’ uit. Een plaat met nummers die een gevoelige snaar raken en het breekbare achter de jonge zangeres blootleggen.

Je zal misschien denken: Bad Bunny bracht nog maar net zijn album ‘YHLQMDLG’ uit, en daar is de volgende al? Met goede reden. De nieuwe plaat van de Puerto Ricaanse zanger heet ‘Las Que No Iban a Salir’, wat vertaalt naar: ‘degenen die niet gingen uitkomen’. Een cadeautje van hem aan zijn fans, met zoals altijd de typerende urban, trap en reggaeton sound.

Een jaar geleden won Duncan Laurence het Songfestival in Tel Aviv, en deze week stelt hij zijn nieuwe EP voor. Daarin zitten al drie van zijn vorige singles in zoals ‘Arcade’, maar ook twee gloednieuwe liedjes. ‘Someone Else’ belooft alvast een echte oorwurm te worden.

Ontdek bovenstaande nieuwigheden en meer van o.a. Duncan Laurence en The 1975 in de volledige playlist. Volg HLN op Spotify voor meer toffe lijstjes.



