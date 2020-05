MUZIEKTIPS. Ariana Grande en Justin Bieber zingen voor het goede doel Lorenzo Veppi

08 mei 2020

14u33 0 Muziek In een wereld van sociale media en streamingdiensten was het nog nooit zo makkelijk voor artiesten om muziek uit te brengen. Er verschijnt dagelijks dan ook heel wat nieuw materiaal, en dat maakt het meer dan ooit moeilijk om door de bomen het bos te zien. Gelukkig volgen we nieuwe releases van de grootste hitmakers steeds op de voet. Deze kersverse deuntjes mag je deze week absoluut niet gemist hebben.

Bieber x Grande

Popsterren Justin Bieber en Ariana Grande hebben de handen in elkaar geslagen voor het nummer ‘Stuck with U’. Een lied dat troost moet brengen, en de opbrengst ervan moet naar hulpprogramma’s voor kinderen van verpleegkundigen, brandweerlieden en andere helpers in de Corona-crisis gaan. Een mooi gebaar!

Sia

Het is al van 2016 geleden dat Sia nog met eigen muziek kwam. Het hitkannon is echt ontwaakt uit haar winterslaap, want tot grote verrassing van haar fans bracht ze deze week het nieuwe nummer ‘Saved My Life’ uit. Een emotioneel nummer met toch een leuk deuntje zoals we dat gewoon zijn van de zangeres. Of dit betekent dat er een nieuw album aankomt, is niet duidelijk.

Meer nieuwigheden

Er zijn nog veel meer fonkelende nieuwe deuntjes om te beluisteren. De excentrieke zangeres Kim Petras brengt je in zomerse sferen met ‘Malibu’ en Belgisch talent FAISAL maakt zijn debuut met ‘Some Time Alone’.

Ontdek de nieuwe hits van Justin Bieber, Ariana Grande, Sia en meer in de volledige playlist hieronder. Volg HLN op Spotify voor meer toffe playlists.



