Muzieksector lanceert solidariteitsfonds: "Onze zo bloeiende sector bloedt"

09 juni 2020

Sinds midden maart is het akelig stil in onze muziekclubs, cultuurcentra en concertzalen. Om hun zwaar getroffen collega's te steunen, hebben verschillende spelers uit de Belgische livemuzieksector een solidariteitsfonds opgestart. Wie LIVE2020 wil steunen, kan een gift doen, zelfs iets organiseren of deelnemen aan een van de solidariteitsacties.

“Een hele sector is unplugged. The damage is done en enorm groot. De zo bloeiende livemuzieksector bloedt. Muzikanten, dj’s, backliners, technici, concert- en festivalorganisatoren, podiumbouwers, boekingsagenten, managers, stagehands en zoveel anderen staren naar lege agenda’s”, klinkt het in een persbericht. “Heel wat collega’s actief in de livemuzieksector hebben het moeilijk. Zonder hen is er van het livecircuit geen sprake", zegt Dis Huyghe, manager van de Brusselse hiphopper Zwangere Guy.



Een heel voorzichtige heropstart ligt in het verschiet. Vanaf 1 juli kunnen - onder strikte voorwaarden - culturele activiteiten plaatsvinden voor 200 personen. “Zolang de strenge preventiemaatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19-virus van kracht blijven, moeten we manieren vinden om liveconcerten en muziekfestivals te ondersteunen en te doen heropbloeien”, verduidelijkt Mike Naert van Leuvens muziekcentrum Het Depot. “De heropstart zal extra investeringen en nieuwe knowhow vragen.”

“LIVE2020 biedt geen alternatief voor de huidige en toekomstige steunmaatregelen van de overheden. Deze zijn en blijven nodig. Het fonds wil vooral een aanvulling bieden, waar nodig een extra bijdrage leveren. Aan individuen uit de sector die het hard nodig hebben, aan organisatoren die gezamenlijk meewerken aan de relance van de livesector en daarvoor financiële ondersteuning wensen”, klinkt het nog.

AB-mondmaskers

Vanaf vandaag worden ook allerhande solidariteitsacties ten voordele van het fonds opgestart. Zo brengt Rock Werchter een kledinglijn voor LIVE2020 in verkoop. De Ancienne Belgique biedt AB-mondmaskers te koop aan. “Onze sector heeft het moeilijk. Dat de solidariteit groot is binnen het livecircuit, bewijst dit initiatief. Samen willen we die unieke en onvergetelijke ervaringen die concerten en festivals zijn in de beste en veilige omstandigheden terugbrengen naar de fans”, besluit Coralie Berael, venue manager van Vorst Nationaal en woordvoerder van LIVE2020.