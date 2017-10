Zanger (82) van 'Ik heb eerbied voor je grijze haren' overleden mvdb

Bron: ANP/BuzzE 1 Screenshot YouTube Gert Timmerman (1935-2017). Muzieknieuws De Nederlandse zanger Gert Timmerman is overleden. Dat melden diverse media op basis van een Facebookbericht van zijn dochter. Hij was 82 jaar en had alvleesklierkanker.

Timmerman werd bekend als soloartiest en als helft van het duo Gert en Hermien. Eén van zijn grootste hits is 'Ik heb eerbied voor jouw grijze haren' dat door wijlen Bobbejaan Schoepen werd geschreven.

Timmerman groeide op in Enschede en werd op zijn twintigste zanger. Tot zijn eerste succesnummers behoren 'Blume von Tahiti' en 'Schommelstoel'. In 1963 trouwde hij met Hermien van der Weide. Het succesvolle stel scoorde meer dan twintig gouden platen.

De zanger en zangeres traden in de jaren zeventig ook geregeld op bij de christelijke omroep EO. Uit die tijd stamt het album 'Daarom ben ik blij', dat een grote hit werd. Er was echter ook samenwerking met de band Normaal en hun dochters kwamen in het nieuws door een fotoshoot voor de Playboy.

In 1999 scheidden Gert en Hermien. Hermien overleed vier jaar later.