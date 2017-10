Woordvoerder bevestigt overlijden rocklegende Tom Petty (66) ADN

21u34

Bron: ANP, Belga 511 EPA Muzieknieuws Verschillende Amerikaanse media meldden gisteravond het overlijden van rocklegende Tom Petty (66), bekend van de band Tom Petty & the Heartbreakers. Latere berichten spraken dit echter tegen. Volgens CBS News en TMZ balanceerde Petty nog op het randje tussen leven en dood. Zijn woordvoerder bevestigde inmiddels dan toch het heengaan van de muzikant.

Petty werd in de nacht van zondag op maandag thuis bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht, zo melden bronnen aan entertainmentsite TMZ. De 66-jarige zanger zou in zijn huis in Malibu zijn gevonden. Hij zou een hartstilstand hebben gehad. In het ziekenhuis in Santa Monica werd de rocker aan de beademing gelegd.

The LAPD says it cannot confirm earlier reports of singer Tom Petty¿s death. TMZ reports that the singer is still clinging to life. pic.twitter.com/Xv4UtVdY4Z — CBS News (@CBSNews) 1 oktober 2017

Tom Petty's longtime manager confirmed that he died Monday evening surrounded by friends, family and bandmates. — Los Angeles Times (@latimes) 2 oktober 2017

Er was veel onduidelijkheid rond zijn toestand. De politie van Los Angeles had het bericht over het overlijden van de rockmuzikant later op de avond gisteren zelfs ingetrokken. Maar de woordvoerder van zijn familie heeft vanochtend onze tijd dan toch de dood van Tom Petty bevestigd, zo meldt de Los Angeles Times. Hij overleed aan een hartaanval. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis van Santa Monica, maar kon niet meer worden gereanimeerd. Sommige bronnen stellen dat zijn naasten hebben besloten hem van de beademing te halen omdat er geen hersenactiviteit meer werd waargenomen.



Vorige week stond Tom Petty nog driemaal in een uitverkochte Hollywood Bowl voor het sluitstuk van zijn wereldtournee waarmee Petty de 40ste verjaardag van de Heartbreakers vierde.

Photo News

Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band 'The Heartbreakers'. De groep had hits met 'Breakdown' en 'Mary Jane's Last Dance'. Petty werd getroffen door een hartaanval iets meer dan een week na het einde van een Amerikaanse tour ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van zijn band.

EPA

De zanger is ook bekend als lid van de gelegenheidsgroep 'The Traveling Wilburys' (met Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison en Jeff Lynne). Hij werd in 1950 geboren in Gainesville, Florida. In 1976 maakte zijn band 'Tom Petty and the Heartbeakers' zijn eerste elpee. In de loop der jaren volgden hits als 'Into the great wide open', 'Refugee' en 'Stop draggin' my heart around' (samen met Stevie Nicks van Fleetwood Mac). De bekendste single van de 'Traveling Wilburys' was 'Handle with care'.