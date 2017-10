The National annuleert concerten Bozar na persoonlijke uitnodiging Obama aja

20u21

Bron: Bruzz, Facebook 1 AFP Muzieknieuws De Amerikaanse indierockband The National heeft twee concerten in Bozar afgelast na een persoonlijke uitnodiging van voormalig Amerikaans president Barack Obama. "Natuurlijk zeiden we ja", aldus de band. Op 9 november zal er wel een groter concert plaatsvinden in Vorst Nationaal.

Verschillende fans reageren teleurgesteld dat de concerten van The National in Bozar in Brussel zijn geannuleerd. Normaal zou de band haar nieuwe album 'Sleep Well Beast' komen voorstellen op 30 en 31 oktober.



Nu zal The National spelen in Vorst Nationaal op 9 november, wat voor verschillende fans niet hetzelfde is. Ze keken echt uit naar het concert in Bozar, net omdat de zaal kleiner en intiemer is.



Een paar dagen geleden kreeg de band een telefoontje van oud-president Barack Obama. Hij vroeg of ze de Obama Foundation Summit wilden afsluiten. "Natuurlijk zeiden we ja", zegt bandlid Bryce Dessner in een Facebookfilmpje. "We zijn zo trots dat we president Obama en zijn stichting kunnen ondersteunen in hun missie om jonge mensen over de hele wereld aan te moedigen en zo een verschil te maken."



Op Facebook laat de band nog weten dat de oude tickets niet geldig zijn voor de nieuwe show. Als je al een ticket had gekocht, krijg je je geld terug. De koper krijgt ook een mail met een link naar de nieuwe ticketverkoop.

getty Frontman Matt Berninger van The National