The Calicos winnen Humo's Rock Rally 2018

22 april 2018

In de Brusselse Ancienne Belgique heeft The Calicos zondagavond Humo's Rock Rally gewonnen. De americana-rockband haalde het van de postpunkers van Lagüna en de jonge zangeres Emy in het tweejaarlijkse muziekconcours van het gelijknamige weekblad. Josefien Deloof sleepte de publieksprijs in de wacht.

Humo's Rock Rally bestaat al sinds 1978 en is de belangrijkste Vlaamse wedstrijd voor jonge, alternatieve bands en artiesten, al is er sinds enkele jaren stevige concurrentie van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. De wedstrijd staat al lang niet alleen meer open voor pure rockmuziek, getuige de aanwezigheid van lo-fi electronica-act Ugly Weirdo en soulzangeres Emy. Er is ook ruimte voor acts met meerdere hoeken af, zoals dat heet, zondag niet in het minst vertegenwoordigd door Diane Grace, een schreeuwerig ensemble met een drummer die een varkensmasker draagt, een sm-meesteres en een dwerg in een kooi.

De Rock Rally levert wel vaak verrassende winnaars op, maar dit jaar was daar niet meteen sprake van. In de voorrondes had The Calicos al hoge ogen gegooid met hun naar Ryan Adams en Wilco lonkende americana en de jury was ook zondag overtuigd van het potentieel van de Antwerpse band.

The Calicos volgt Whispering Sons op, die als vorige laureaat tijdens de jurybesprekingen het publiek mochten vermaken. De laureaat mag naar huis met 10.000 euro. Of de winst het begin is van de mainstream doorbraak, valt af te wachten. De Rock Rally was in ieder geval het begin van de carrière van grote namen als dEUS, Balthazar, Noordkaap, Absynthe Minded en Warhola.