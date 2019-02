Talk Talk-zanger Mark Hollis (64) overleden mvdb

25 februari 2019

21u36

Bron: ANP-BuzzE 0 Muzieknieuws De Britse zanger en componist Mark Hollis, die in de jaren tachtig furore maakte als voorman van de invloedrijke band Talk Talk, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dat hebben familielid Anthony Costello en verscheidene muzieksites vandaag bekendgemaakt.

Talk Talk had in 1984 een grote hit met ‘Such a Shame’. Andere bekende nummers zijn ‘It’s my Life’ (onder meer gecoverd door No Doubt), ‘Life’s What You Make It’ en ‘Living in Another World’. Het album ‘The Colour of Spring’ (1986) werd alom geprezen en haalde bij onze noorderburen een top 1-notering. De band viel in 1992 uit elkaar.

Hollis maakte jaren later nog een soloplaat maar trok zich in 1998 terug uit de muziekindustrie.