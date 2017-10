Rocklegende Tom Petty (66) overleden ADN

De legendarische Amerikaanse rocker Tom Petty (66) is overleden. Dat heeft de politie van Los Angeles (LAPD) meegedeeld.

Petty werd in de nacht van zondag op maandag thuis bewusteloos aangetroffen en naar het ziekenhuis gebracht, zo melden bronnen aan entertainmentsite TMZ. De 66-jarige zanger zou in zijn huis in Malibu zijn gevonden. Hij zou een hartstilstand hebben gehad. In het ziekenhuis in Santa Monica werd de rocker nog aan de beademing gelegd, maar er daarna weer afgehaald. Zijn naasten hebben daartoe besloten omdat er geen hersenactiviteit meer werd waargenomen.

Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band 'The Heartbreakers'. De groep had hits met 'Breakdown' en 'Mary Jane's Last Dance'. Petty werd getroffen door een hartaanval iets meer dan een week na het einde van een Amerikaanse tour ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van zijn band.

