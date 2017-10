Rapper Nelly gearresteerd voor verkrachting aja

19u51

Bron: ANP, Daily Mail 0 AP Muzieknieuws Rapper Nelly, vooral bekend van het nummer 'Dilemma', is zaterdagochtend in de Amerikaanse staat Washington aangehouden. De 42-jarige rapper wordt verdacht van verkrachting. Dat meldt TMZ.

De vrouw meldde zich zaterdag bij de politie. Ze claimt dat ze in de nacht van vrijdag op zaterdag door de rapper is verkracht in zijn tourbus. Cornell Haynes, de echte naam van de rapper, werd daarop rond zeven uur plaatselijke tijd gearresteerd. Volgens TMZ zit de rapper nog in hechtenis.



De advocaat van de Grammy-winnaar zegt dat het verhaal compleet verzonnen is. "Ik ben er zeker van dat wanneer de klacht wordt onderzocht, er niets van waar blijkt te zijn. Het ontbreekt de bewering aan geloofwaardigheid en de klacht is gemotiveerd door wraak en hebzucht."



Nelly is momenteel op tournee en is daarom in Washington. Het is nog maar de vraag of zijn optreden zaterdagavond in Ridgefield doorgaat.



De rapper is vooral bekend van zijn nummer 'Dilemma' dat hij zong met Kelly Rowland, het nummer 'Just a Dream' en het nummer 'Hot In Herre'.