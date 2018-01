Randy Newman zegt Europese tournee af wegens knieoperatie Redactie

16u03

Randy Newman moet wegens gezondheidsredenen zijn Europese tournee annuleren. De Amerikaanse zanger en componist wordt binnenkort geopereerd aan de knie. Dat laat concertzaal De Roma weten in een persmededeling. Newman zou normaal gezien begin maart vier concerten geven in België.

De Amerikaanse muzikant stond op 2 en 3 maart gepland in De Roma in Antwerpen. Het eerste concert was volledig uitverkocht. Vervolgens moest Newman nog richting de Stadsschouwburg in Brugge (5 maart) en de Capitole in Gent (6 maart). Al deze concerten worden geannuleerd omdat Newman het een tijdje rustiger aan moet doen.

"Het spijt me zeer dat ik de tour moet annuleren, mijn excuses voor het ongemak", liet de componist zelf weten. Het is niet duidelijk of Newman later dit jaar een nieuwe tournee plant.

"Tickethouders krijgen zo snel mogelijk meer informatie in verband met aangekochte tickets", liet De Roma weten in een persmededeling.

Newman is onder meer bekend van zijn soundtracks voor films. Hij won in het verleden twee Oscars voor liedjes uit de films 'Monsters, Inc.' en 'Toy Story 3'.