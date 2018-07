R. Kelly reageert zingend op beschuldigingen van seksueel wangedrag SD

23 juli 2018

17u55

Bron: ANP 0 Muzieknieuws R. Kelly heeft maandag een nieuwe track gelanceerd waarin hij uitgebreid reageert op de vele beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. In het liefst negentien minuten durende liedje 'I Admit' beaamt de zanger dat hij fouten heeft gemaakt, maar ontkent hij tegelijkertijd alle beschuldigingen.

Al jaren wordt Robert Kelly, zoals de muzikant voluit heet, in verband gebracht met wanpraktijken. Eerder dit jaar publiceerde Buzzfeed een verhaal over een sekssekte die Kelly zou hebben opgebouwd in zijn huizen in Atlanta en Chicago. De zanger zou daar meerdere vrouwen vasthouden en onder meer bepalen wat en wanneer ze eten, wanneer ze mogen douchen en of ze het huis uit mogen. Ook zou hij seks die hij met ze heeft filmen en hun mobiele telefoon hebben afgenomen. De 51-jarige muzikant is in het verleden vaker beschuldigd van seksueel wangedrag.

In het liedje bevestigt Kelly min of meer zijn voorkeur voor jonge vrouwen. "Ik heb seks met alle vrouwen, zowel oudere als jonge. Maar noem mij geen pedofiel, want dat is belachelijk", aldus Kelly. "Je mag je mening hebben, maar moet ik echt naar de gevangenis vanwege je mening? Ga je gang, stenig mij, wijs naar mij, zet de wereld op tegen mij, maar alleen God kan mij tot zwijgen brengen."

Kelly gaat ook in op zijn vermeende sekssekte. Hij noemt de beschuldigingen "absurd". "Vrouwen die zijn gehersenspoeld en ontvoerd, die niet mogen eten. Echt? Dat klinkt belachelijk."