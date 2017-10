Queen stoot ABBA van de troon in Top 2000 Joe MVDB

19u01 0 Joe De dj's van Joe hebben de albumcover van Queen II een eigen interpretatie gegegeven. Muzieknieuws Na een jaar op plaats twee staat 'Bohemian Rhapsody' van Queen opnieuw op nummer één in de Top 2000 van JOe. Queen stoot ABBA van de troon en staat zo voor de zevende keer helemaal bovenaan in de lijst. Dancing Queen van ABBA daalt één plaats naar nummer 2 en de King of Pop Michael Jackson is een nieuwkomer in de top 3 met zijn Billie Jean.

Om de nieuwe nummer 1 te eren, maakten Sven Ornelis, Anke Buckinx, Rani De Coninck, Raf Van Brussel en de andere Joe-dj's de bekende albumcover Queen II van de band uit 1974 na.

Op maandag trapte het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx de Top 2000 af met Waterfront van Simple Minds. De hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst is geen verrassing: Ed Sheeran heeft op korte tijd grote populariteit vergaard, waardoor de Joe-luisteraars hem met 'Shape of You' naar nummer 74 stemden. Het plotse overlijden van Linkin Park-frontzanger Chester Bennington liet de Joe-luisteraars niet onberoerd: 'In The End' van Linkin Park komt nieuw binnen in de lijst op nummer 1154. Op 1544 staat het oudste liedje uit de lijst: Mad About the Boy van Dinah Washington, dat is uitgekomen in 1952.

Clouseau bestaat dit jaar 30 jaar en de Joe-luisteraars zijn hen nog lang niet moe. De broers Wauters staan maar liefst 22 keer in de lijst en mogen zich zo bekronen tot de best scorende Belgische groep.

Net zoals vorig jaar moeten ze de eerste plaats, met maar één nummer verschil, afgeven aan de onsterfelijke Michael Jackson, die maar liefst met 23 noteringen in de Top 2000 staat. ABBA moet ook hier tevreden zijn met zilver en volgt Michael Jackson op de voet met 21 nummers. Verder pakt Madonna de derde plaats met 20 noteringen, Queen staat er 18 keer in, David Bowie 15 keer en Prince 14 keer.

De top 10 van de Top 2000 editie 2017

1. Queen - Bohemian Rhapsody

2. ABBA - Dancing Queen

3. Michael Jackson - Billie Jean

4. Bryan Adams - Summer Of '69

5. Prince - Purple Rain

6. The Eagles - Hotel California

7. The Rolling Stones - Angie

8. Bruce Springsteen - Dancing In The Dark

9. Gorki - Mia

10. Meat Loaf - Paradise By The Dashboard Light