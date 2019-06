Nieuw album Madonna scoort negende nummer 1-positie RL

24 juni 2019

03u15

Bron: ANP/BuzzE 0 Muzieknieuws Madonna's nieuwe album Madame X heeft de hoogste plaats bereikt van de Amerikaanse Top 200. Het is al de negende plaat van de Queen of Pop die die positie heeft bereikt in de Billboard 200.

De laatste nummer 1-notering van Madonna stamde uit 2012, toen album MDNA de befaamde Billboard-lijst aanvoerde. Eerdere platen waarmee de inmiddels 60-jarige zangeres op één eindigden waren Hard Candy (2008), Confessions On A Dance Floor (2005), American Life (2003), Music (2000), Like a Prayer (1989), True Blue (1986) en Like a Virgin (1985).

Madonna is daarmee de één na succesvolste zangeres in de lijst, meldt het blad. Alleen Barbra Streisand behaalde meer nummer 1-posities, de zangeres voerde elf keer de lijst aan. The Beatles hebben het vaakst op één gestaan, namelijk negentien keer. Daarna volgen Jay-Z met veertien, Streisand en Bruce Springsteen met elf en Elvis met tien albums die op de hoogste positie van de lijst eindigden.

Madame X op tour

Fans van Madonna in Europa zullen nog flink wat geduld moeten opbrengen om hun ster live te kunnen bewonderen. Pas begin 2020 komt de Amerikaanse op tour naar Londen en Parijs. Wanneer de Queen of Pop ons land aan zal doen, is nog niet bekend.