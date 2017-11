Michael Bublé kondigt eerste show aan na ziekte zoon IB

Michael Bublé gaat weer optreden. Muzieknieuws Michael Bublé gaat weer optreden. De zanger laste een rustpauze in nadat zijn zoon Noah getroffen werd door kanker. In juli van het volgend jaar is Michael een van de headliners van British Summer Time 2018 in Londen Hyde Park.

Het festival wordt sinds 2013 gehouden in het beroemde park in de Engelse hoofdstad. Naast de headliner zullen nog enkele andere artiesten optreden. Eerder werd al bekend dat op andere dagen Bruno Mars en Roger Waters de headliners zijn.

Kanker

In november 2016 maakte Michael bekend dat bij zijn zoontje kanker was gevonden. Het jongetje werd behandeld in de Verenigde Staten en het echtpaar Bublé liet de fans weten alle tijd te willen besteden aan hun gezin. Dat betekende dat de Canadees alle concerten cancelde.

Beter

Inmiddels gaat het beter met Noah. In april liet de partner van Michael weten dat hij goed reageert op de behandelingen die hij moet ondergaan. Zijn vierde verjaardag werd eerder dit jaar gevierd met een groot Spider-Manfeest.

Het is volgens E! News niet duidelijk of Michael nog meer optredens zal verzorgen in 2018.