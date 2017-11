Loïc Nottet wint MTV EMA voor beste Belgische artiest IB

Bron: Belga 0 rv Loïc Nottet showt zijn award. Muzieknieuws Loïc Nottet, die in 2015 ons land vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival, heeft zondag de MTV Europe Music Award gewonnen voor beste Belgische act. Dat heeft de entertainmentzender vandaag bekendgemaakt.

Nottet ontving zijn award deze avond tijdens de MTV EMA 'pre-party' in Plein Publiek in Antwerpen. Hij nam het in de categorie Best Belgian Act op tegen Lost Frequencies, Coely, Bazart en Oscar And The Wolf.

MTV EMA Pre-Party werd dit jaar voor de derde keer georganiseerd in België. De show werd gepresenteerd door host Kay Nambiar en co-host Joy Anna Thielemans.

Best worldwide act

De Waalse zanger maakt nu kans op de prijs voor Best Worldwide Act tijdens de MTV EMA's op zondagavond in Londen. Op die grote liveshow passeren een hele reeks popsterren de revue.



De MTV EMA 2017 is op zondag 12 november vanaf 21.00 uur live te volgen op MTV en via de MTV socials (Instagram, Facebook en Twitter).

ARTY'S! We won! Thank you!!! 🎉😘🖤 Let's go to LONDON! #london #mtvema2017 #bestbelgianact 🇬🇧 pic.twitter.com/qgV3K9n7sM Loic Nottet(@ L0oiic) link