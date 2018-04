Lindsey Buckingham stapt uit Fleetwood Mac Stefan Raatgever

09 april 2018

23u13

Bron: AD, ANP 0 Muzieknieuws Gitarist en componist Lindsey Buckingham (68) stapt voor de tweede keer op bij Fleetwood Mac. De schrijver van iconische hits als Go Your Own Way en The Chain wordt vervangen door Neil Finn, de frontman van Crowded House.

Dat het opnieuw rommelde binnen de groep werd afgelopen jaar duidelijk toen Buckingham samen met Christine McVie een duo-album uitbracht. De liedjes daarop waren in eerste instantie voor een nieuw Fleetwood Mac-album bedoeld, maar de opnames kwamen niet op gang. Dat zou met name hebben gelegen aan zangeres Stevie Nicks, die liever solo op tournee ging dan zich opnieuw vast te leggen aan een groot Fleetwood Mac-project.

De band was juist weer in de meest succesrijke samenstelling bij elkaar sinds Christine McVie in 2014 haar pensionering opschortte en weer mee ging op tournee. Tot een nieuw album in de opstelling waarmee de band ook het legendarische album Rumours (1977) maakte, kwam het echter niet. Vermoedelijk tot frustratie van in ieder geval Buckingham.

De gitarist kwam in 1975 samen met zijn toenmalige geliefde Nicks bij de band van Mick Fleetwood. Met het nieuwe tweetal erbij transformeerde Fleetwood Mac van hippieachtige folkrockgroep tot een band voor uitverkochte stadions.

In 1987 stapte Buckingham voor het eerst uit de groep. Hij richtte zich op een solocarrière, maar keerde na acht jaar toch weer terug bij Fleetwood Mac. In de tussenliggende periode werd hij vervangen door gitarist Billy Burnette. Die twitterde vorige week al dat Buckingham ‘eruit’ zou zijn. Na een paar uur verdween zijn bericht van het internet. Volgens muziekblad Rolling Stone werd Buckingham uit de band gezet.

Nu bevestigt de band ook dat Buckingham opstapt. Er zijn ook al twee vervangers aangewezen. De eerste is Neil Finn (59), de frontman van het Nieuw-Zeelandse Crowded House en zanger van hits als Don’t Dream It’s Over en Four Seasons in One Day. De tweede is Mike Campbell (68), de gitarist van The Heartbreakers, de begeleidingsband van Tom Petty, die vorig jaar overleed.

De band gaat in nieuwe samenstelling op wereldtournee, zegt Mick Fleetwood in een statement. Daarin over Buckingham slechts één regeltje: 'Lindsey Buckingham gaat niet mee op tournee. De band wenst hem het beste.'