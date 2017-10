Liers DJ-talent Robert Falcon hot in China JOLIEN BOECKX

05u00

Bron: eigen berichtgeving 0 rv Robert Falcon heeft het goed naar zijn zin in China, waar hij door fans met open armen ontvangen wordt. Muzieknieuws Van krijsende fans tot posters met daarop in 't groot zijn kop: Robert Falcon is hot in China. Het Lierse DJ-talent stond afgelopen zomer nog op Tomorrowland in Boom en Dubai, en speelt nu sinds een paar weken de ene club na de andere plat in China. "Ik word hier onthaald als een wereldster: echt waanzin", lacht Falcon. Donderdag staat hij er op het grootste dancefestival, vrijdag brengt hij een nieuwe single uit.







Foshan, Changsha, Guijang, Nanjing en afgelopen nacht nog in Shenzhen. Het lijstje met Chinese clubs - voor gemiddeld zo'n 2.000 fans per nacht - waar Robert Falcon achter de draaitafel stond, begint al stevig aan te dikken. En dat heeft allemaal te maken met zijn drukke agenda van afgelopen zomer. De DJ/producer stond op Tomorrowland in Boom en vloog na zijn set direct door richting Dubai, voor het grote 'UNITE With Tomorrowland'. Hoewel dat slechts een greep is uit de resem optredens, die de deur richting Azië wagenwijd open heeft gezet.

Ster

Sinds midden september tourt hij nu door China - met een korte tussenstop in hometown Lier de voorbije twee weken. "Nu besef ik pas hoe groot China is. Tussen de gates op de luchthaven is het wel drie kilometer wandelen! En terwijl het waar ik nu verblijf nog zo'n 25 graden, is het waar ik de komende dagen naartoe ga, amper 12 graden! Wel pech, want ik heb alleen maar T-shirts mee en slechts één trui (bulderlach)", vertelt Robbert Cools - zijn echte naam - ons aan de telefoon vanuit China, enkele uren voor zijn show. "Maar ik heb het hier echt kei goed, hoor!", zegt hij. 'Kei goed' mag je zeer letterlijk nemen, want de DJ wordt er in de ene discotheek na de andere als een ster onthaald. "In die clubs hangen grote posters met mijn hoofd op, die ik moet handtekenen. Er staan grote led-schermen om mijn optreden aan te kondigen en vooraf moet ik handtekeningen uitdelen aan fans en met hen op de foto. Ze verloten er zelfs meet & greets. Echt, alles erop en eraan", lacht Falcon. "Dat was best wel schrikken de eerste keer. Ik dacht eigenlijk dat ze zich vergisten en me voor Martin Garrix of zo hielden (lacht)!"

Onwezenlijk

En ook de fans, die doen er een serieuze schep bovenop tegenover de Belgen. "Die Chinezen knippen mijn kop uit in papier en plakken hem op een bord of spandoek, om er vervolgens mee te zwaaien tijdens mijn show. Zoiets zie je bij ons echt nooit hé, toch niet voor DJ's (bulderlach). De Chinese fans zijn echt geweldig, ze smijten zich helemaal. Dat geeft me zo'n kick, maar het is tegelijk ook wel een beetje onwezenlijk dat ze mij hier zo op handen dragen, want ik heb hiervoor nog nooit in China gedraaid", vertelt hij. "Het gekke is ook dat ik hier op gewone weekdagen moet spelen, terwijl de meesten bij ons gewoon tijdens het weekend naar clubs gaan. Chinezen staan gewoon élke nacht te dansen tot 5 uur, om enkele uren later gewoon op hun werk te zitten."

Festival Tengger

Hoogtepunt deze week is het festival Tengger, in het midden van de woestijn in Alxa Youqi. Een van de grootste dancefestivals in China, met een podium dat ons qua omvang wat doet denken aan dat op Tomorrowland. "Ik kijk er echt heel hard naar uit. Dat gaat zo'n speciaal gebeuren zijn, denk ik. Echt VET!" En tegen dat hij zondag terug in ons land is, is er nog een nieuwe single van hem uit ook. 'The World Can Wait', een samenwerking met de Nederlandse DJ Sam Feldt, die vrijdag zijn debuutalbum uitbrengt waarop dat nummer staat. "Samenwerken met iemand als Sam Feldt is van onschatbare waarde voor mij. Sam is stilaan een gevestigde naam aan het worden in de DJ-wereld en bovendien een fantastische producer. Het is dan ook een hele eer dat de track die we samen maakten, op zijn debuutalbum staat. Misschien kan ik een tweede samenwerking ooit dan wel op mijn eigen debuutalbum zetten", lacht Falcon. "Al hoop ik eerst dat deze single aanslaat en door de radio's opgepikt wordt, want zoiets blijft afwachten hé", beseft Robert Falcon maar al te goed. Al heeft hij nu wel twee keer kans, want eind deze maand brengt hij nòg een nummer uit: een samenwerking met de bekende Yves V.