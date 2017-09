Hier is ie dan: zo klinkt 'Gasolina' van Josje FT

Screenshot Josje wordt in haar nieuwste videoclip geflankeerd door twee mannen.

Vorige week kregen we al een voorsmaakje van Josjes eerste solonummer en bijhorende videoclip, vandaag staat 'Gasolina' integraal online. In niets nog herinnert het liedje aan Josjes tijd bij 'de brave K3'tjes': de Nederlandse blondine danst in nude badpak tussen twee mannen in ontbloot bovenlijf (danig opgeblinkt) en heeft het over 'casanova's'. Josje doet het overigens niet in het Engels, maar kiest voor het Nederlands. En we denken dat ook het aanstekelijke melodietje wel even zal blijven hangen... Oordeel zelf maar.