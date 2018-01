Gospelzanger Edwin 'Oh Happy Day' Hawkins overleden LB

De Amerikaanse gospelzanger Edwin Hawkins is gisteren op 74-jarige leeftijd in zijn woonplaats Pleasanton in Californië overleden. Hawkins was een van de belangrijke producers van de gospelmuziek en had in 1969 een grote hit met het nummer 'Oh Happy' Day. Hij leed aan alvleesklierkanker.

Hawkins schreef en produceerde gospelmuziek, muziek met religieuze teksten die vooral in de kerk te horen was. Na het succes van 'Oh Happy Day', dat in Nederland twee weken op nummer 1 stond, zongen de Edwin Hawkins Singers een jaar later als achtergrondkoor in de hit 'Lay Down (Candles in the Rain)' van Melanie. Ook dat nummer voerde in 1970 twee weken de hitlijst aan in Nederland.