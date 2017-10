Gers Pardoel zingt de pannen van het dak in Ring Shopping Joyce Mesdag

17u30 0 bruno Archiefbeeld Muzieknieuws Het shoppingcentrum Ring Shopping in Kortrijk leek gisteren eventjes te klein voor het optreden van de sympathieke Nederlandse rapper Gers Pardoel. Zo'n kleine 2700 fans hadden een plaatsje veroverd rond het podium, en op sommige plaatsen was er geen doorkomen meer aan tijdens het optreden.

De publiekslieveling stond zo'n half uurtje op de planken, en hij bracht zijn grootste hits als 'Louise', 'Ik neem je mee' en 'Zo bijzonder'. "We zijn in de wolken met de opkomst", zegt manager Bruno Devriese. "Héél veel mensen, maar dan ook weer niet té veel, waar we toch een beetje schrik voor hadden. Het heeft ons twee weken aan hard werk gekost, en een paar slapeloze nachten, maar het was het meer dan waard."

Tussen de vele fans stonden ook Jody Eeckhout en Amélie Sioen uit Kuurne, die met het Rode Kruis Kortrijk mee de veiligheid op het event probeerden te bewaren. "We zijn hier met 6 om een handje toe te steken, mocht iemand onwel worden bijvoorbeeld. Voor ons is dit een enorm leuke opdracht, we zijn wel fan van Gers Pardoel, en zo staan we op de eerste rij."