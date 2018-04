Fans, opgelet! Stromae lanceert voor eerst in jaren nieuwe muziek TDS

24 april 2018

20u08

ANP

Stromae brengt vrijdag voor het eerst in bijna vijf jaar nieuwe muziek uit. Het gaat om een ruim negen minuten durende track, getiteld Défiler.

Het nummer is de soundtrack van Stromae's eerste catwalkshow Capsule n°5, de vijfde collectie van het modelabel Mosaert dat hij samen met zijn vrouw Coralie Barbier opzette. De show werd op 6 april gegeven in een Frans warenhuis. De Belg, die de laatste jaren vrijwel alleen met zijn kledingmerk bezig was, maakte er ook de muziek voor.

Stromae, de artiestennaam van Paul Van Haver, stapte na het ongekende succes van zijn laatste album Racine Carrée uit de schijnwerpers. Tot dusver zei hij in interviews steeds dat hij mogelijk nooit een comeback zou maken. Afgelopen maand verscheen hij onverwacht op het podium tijdens een optreden van de Franse rapper Orelsan met wie hij het nummer La pluie maakte.

Of dit de voorbode is van meer nieuwe muziek, is nog niet bekend.

