Fans, opgelet! Nieuwe muziek Ariana Grande op komst TDS

10 april 2018

23u04

Bron: ANP 0 Muzieknieuws Goed nieuws voor fans van Ariana Grande. De Amerikaanse zangeres komt op 27 april met een nieuwe single, meldt Variety. Het nummer komt van haar vierde, nog te verschijnen album waarvoor ze samenwerkte met onder meer Pharrell Williams, Max Martin en Savan Kotecha.

Het is het eerste materiaal van Grande sinds de aanslag in het Engelse Manchester op 22 mei. Bij de explosie die plaatsvond tijdens haar concert vielen 23 doden en raakten zo'n 500 mensen gewond. Grande zou deze gebeurtenis hebben gebruikt als inspiratie voor nieuwe muziek, wat geleid heeft tot een 'zeer persoonlijk album'. Wanneer de plaat verschijnt, is niet bekend.