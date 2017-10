Eerste concert in minder dan uur uitverkocht: Lil' Kleine kondigt extra show aan 09u43 0 Instagram Muzieknieuws De 7500 tickets voor de show van Lil' Kleine in de Lotto Arena vlogen vorige week in minder dan een uur allemaal de deur uit. En ook de wachtlijst loopt intussen vol. Maar er is goed nieuws voor z'n fans: de jonge Nederlandse rapper kondigt vandaag een extra show op 30 april 2018 aan.

Met 'Alleen' pakt Lil' Kleine het helemaal anders aan. Dit keer brengt hij namelijk voor het eerst geen gastartiesten mee. Al kunnen fans zich wel verwachten aan een muzikale rollercoaster én een visueel spektakel. Bij onze Noorderburen waren de tickets voor zijn elf shows ook in een mum van tijd uitverkocht.

Verschillende nummers van 'Alleen' scheren ook bij ons hoge toppen in de hitlijsten. Zijn nummer 'Krantenwijk' staat intussen al 14 weken lang in de Ultratop en behoort tot de populairste nummers van het moment op iTunes en Spotify. Met maar liefst 130 miljoen streams is hij trouwens de meest beluisterde Nederlandse artiest op Spotify ooit. Ook op sociale media is Lil' Kleine geliefd. Met 900.000 volgers op Instagram en in totaal zo'n 2.000.000 fans op andere kanalen, is hij één van de grootste social influencers van de Benelux.

De ticketverkoop start vanavond om 20.00 uur via www.lotto-arena.be.