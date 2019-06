Eddie Vedder herenigd met Valeska die hem in 1992 meenam op de fiets mvdb

13 juni 2019

13u01

Bron: Het Parool 0 Muzieknieuws Eddie Vedder is gisteravond backstage in Vorst-Nationaal herenigd met de Nederlandse Valeska die hem in 1992 een lift gaf op de fiets naar zijn hotel in Utrecht. Dankzij onze collega’s van de Amsterdamse krant Het Parool ontmoetten de twee elkaar na 27 jaar weer.

De frontman van Pearl Jam zei tijdens zijn solo-concert in Amsterdam afgelopen zondag dat hij nog vaak aan het moment terugdacht en dat hij de dame in kwestie nog eens terug wilde zien. Het Parool zette de oproep in de krant waarna het snel ging. De vrouw, Valeska Custers, werd dinsdag gevonden en woensdag belde de manager van Vedder (54) Valeska al op. Zij en haar man werden uitgenodigd voor het optreden in Vorst-Nationaal waarna ze halsoverkop naar Brussel vertrokken.



Backstage werden herinneringen opgehaald aan de bewuste lift na een concert van Pearl Jam in Utrecht. De ontmoeting werd nu wel vereeuwigd en Vedder bedankte Valeska nogmaals hartelijk voor de lift.