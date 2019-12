Ed Sheeran uitgeroepen tot artiest van het decennium BDB

11 december 2019

11u40

Bron: ANP 0 Muziek De al goed gevulde prijzenkast van Ed Sheeran (28) is nog wat groter geworden. Als derde artiest ooit won hij de Official Chart Record Breaker Award en werd hij meteen ook gekroond tot artiest van het decennium. Dat maakte de Britse hitlijst Official Charts Company vandaag bekend.

De ‘Shape of You’-zanger kreeg de prijs omdat hij tussen 2010 en 2019 de meeste nummer 1-albums en -singles had. In totaal voerde de zanger de hitlijsten twaalf keer aan in het afgelopen decennium. Ook wist Ed die hoogste positie het langst te bezetten. Hij stond maar liefst 79 weken op de eerste plek.

"Iedereen die me de afgelopen tien jaar heeft gesteund, bedankt", laat het idool weten in een reactie. "Vooral mijn geweldige fans. Op naar de volgende tien jaar!”

Justin Bieber

De zanger volgt Justin Bieber op. Hij kreeg in 2016 de Official Chart Record Breaker Award omdat hij de eerste act was die in de geschiedenis van de Britse hitlijst alle plekken van de top 3 vulde. Paul McCartney won hem in hetzelfde jaar omdat hij in zijn hele carrière het vaakst op de eerste plek stond met een album. In totaal voerde McCartney de lijst 22 keer aan, met zijn solowerk en met The Beatles en Wings.