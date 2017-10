Destiny's Child-zangeres was depressief en overwoog zelfmoord te plegen ib

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Michelle Williams zingt het Amerikaanse volkslied. Muzieknieuws Michelle Williams van Destiny's Child kampte lange tijd met een depressie. Ze voelde zich op een bepaald moment zelfs zo somber, dat ze overwoog om een einde aan haar leven te maken. Dat weet Us Weekly.

"Ik wist niet goed wat er met me aan de hand was tot ik de 30 was gepasseerd", legt de 37-jarige Williams in een interview uit. "ik dacht dat het groeipijntjes waren. Ik dacht dat het te maken had met volwassen worden.", vervolgt de zangeres die de sombere gevoelens jarenlang geen naam of plek kon geven.

De manager van meidengroep Destiny's Child, de vader van Beyoncé, Mathew Knowles, wist ook niet goed wat hij aanmoest met de depressieve Williams. "Toen ik hem vertelde over mijn gevoelens zei hij: je hebt net een platencontract binnengesleept ter waarde van miljoenen dollars en je gaat op tour. Waar kan je in hemelsnaam depressief over zijn.", aldus Williams.

Hulp

Op een bepaald moment zat de zangeres zo diep in de put dat ze overwoog zelfmoord te plegen maar ze zocht uiteindelijk toch hulp. Met succes: de zangeres zit vandaag de dag goed in haar vel. Dat heeft volgens haar te maken met het feit dat er meer openheid en begrip is voor de geestelijke gezondheid van artiesten.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.