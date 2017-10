Canadese premier in tranen bij aankondiging dood bevriende zanger: "We zijn een minder land zonder Gord Downie onder ons" ib

Bron: ANP/BuzzE/BBC/Twitter 0 REUTERS Gord Downie in concert in Ontario, Canada in 2005. Muzieknieuws Zanger Gordon 'Gord' Downie van de Canadese rockband Tragically Hip is op 53-jarige leeftijd gestorven. De zanger was goed bevriend met de Canadese premier Justin Trudeau, die in tranen zijn condoleances namens het Canadese volk uitbracht.

Gord Downie, de leadzanger van de fameuze Canadese rockband The Tragically Hip, is op 53-jarige leeftijd overleden. Downie kreeg in december 2015 te horen dat hij een hersentumor had. Hij stierf gisterenavond in familiekring.

De dood van de artiest bracht rouw in heel Canada. Premier Justin Trudeau vertelde met tranen in de ogen dat hij inspiratie en kracht van de muzikant had gekregen. "We zijn een minder land zonder Gord Downie onder ons'', vertelde hij. In augustus vorig jaar stapte Trudeau nog als eerbetoon het podium op tijdens het laatste optreden van Downie. Dat concert werd rechtstreeks uitgezonden in Canada.

Downie wordt algemeen beschouwd als een van de beste Canadese liedjesschrijvers. The Tragically Hip bestaat al sinds 1984. De populaire band, waarvan de overleden zanger 'het gezicht' was, heeft diverse prijzen gewonnen. De charismatische Downie vertolkte de songs die niet alleen over liefde gingen, maar ook over onderwerpen als cultuur, kleine steden en hockey.



