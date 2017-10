Bonzai Records: The Story heeft kaap van 100.000 views gerond Matthias Van den Bossche

Muzieknieuws De 54 minuten durende documentaire over de opkomst, neergang en heropstart van het legendarische Antwerpse dancelabel Bonzai Records heeft sinds vandaag de kaap van de 100.000 views op Facebook gerond.

De film die regisseur Francis Weyns voor Red Bull Elektropedia draaide, staat sinds 15 oktober online. Label-oprichter Christian 'Fly' Pieters, dj Yves De Ruyter en een pak anderen doen er uit de doeken hoe een Deurnese platenwinkel in de nineties de wereld veroverde met tijdloze tranceklassiekers. En deze zijn ettelijke jaren later nog steeds populair. Bonzai-floorfillers als 'Universal Nation' (Push), 'The First Rebirth' (Jones & Stephenson) en 'The House of House'(Cherrymoon Traxx) stonden respectievelijk op plaats 1,2 en 9 in de afgelopen Greatest Switch van Studio Brussel, de lijst met de beste honderd danceplaten door de jaren heen. Op 18 november viert Bonzai zijn 25ste verjaardag met een rave in de Antwerpse Waagnatie.