Bonzai Records: The Story al 38.000 keer bekeken

23u48 2 Red Bull Elektropedia Muzieknieuws Bonzai boven in The Greatest Switch van Studio Brussel, afgelopen weekend. De top drie van de lijst van honderd beste tijdloze danceplaten kleurde voor het eerst geheel Belgisch met net als vorig jaar 'Universal Nation' van Push op het hoogste trapje. Plaats twee was weggelegd voor 'The First Rebirth' van Jones & Stephenson, gevolgd door 'Synrise' van Goose.

Zowel 'Universal Nation' en 'The First Rebirth' werden op het legendarische Antwerpse Bonzai-label uitgebracht, respectievelijk in 1998 en 1993. Anno 2017 hebben beiden nog niets aan populariteit ingeboet, wel integendeel. De Duitsers van Scooter (Kent u ze nog van 'How Much Is The Fish'?) hebben voor hun nieuwe album de Bonzai-catalogus geplunderd met coverversies van bovengenoemde floorfillers. Ook 'The House of House', nog een Bonzai-klassieker en goed voor plaats negen in The Greatest Switch, ontsnapt er niet aan.

Dit weekend ging in Gent de documentaire Bonzai Records: The Story in première waarin oprichters en dj's volop herinneringen ophalen aan de begindagen van het label dat dit jaar zijn 25ste verjaardag viert.





De documentaire is sinds gisteren integraal te bekijken op Facebook en op Red Bull Elektropedia. Na 24 uur staat de teller al op meer dan 38.000 views.