Björk: "Ook ik werd seksueel geïntimideerd"

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA De IJslandse zangeres Bjork maakt in de nasleep van de Harvey Weinstein-affaire bekend dat ook zij seksueel werd misbruikt in de filmwereld. Muzieknieuws Ook Björk heeft ervaringen met seksuele intimidatie in de filmwereld. De beschuldigingen die de zangeres zondag uitte op Facebook, lijken te gaan over regisseur Lars von Trier.

De zangeres noemt in haar post geen naam, maar heeft het wel over een Deense regisseur. Ze speelde slechts in een handjevol films, waarvan er één werd geregisseerd door een Deen. Dat was Lars von Trier, die in 2000 Dancer In The Dark met haar maakte.

"Aangemoedigd"

Björk laat weten dat ze zich aangemoedigd voelt haar verhaal te vertellen nu veel vrouwen soortgelijke ervaringen delen. "Ik kom uit een land dat een van de plekken is die het dichtst in de buurt komt van gelijkheid tussen de seksen", schrijft de IJslandse. Ze vertelt dat ze ondanks haar afkomst en haar machtige positie in de muziekwereld in die tijd, ze in de filmwereld meteen voelde dat vernedering, minderwaardigheid en seksuele intimidatie voor vrouwen de norm waren.

"Universeel geaccepteerd"

"Het werd mij duidelijk dat het universeel geaccepteerd is dat een regisseur zijn actrices kan betasten en lastigvallen, aangemoedigd door zijn crew. Toen ik de regisseur afpoeierde, strafte hij mij door het verhaal te creëren dat ik de moeilijke was. Door mijn kracht, mijn team en omdat ik geen ambities had in de acteerwereld, kon ik weglopen en met de jaren herstellen. Ik maak me zorgen dat anderen die met dezelfde man werkten dat niet konden."

De zangeres zegt te hopen dat haar statement acteurs en actrices steunt. Ze eindigt met de woorden: "Laten we dit stoppen, er gaat een golf van verandering door de wereld."

