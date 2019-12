Beroemde Amerikaanse slagwerker Emil Richards (87) overleden IB

18 december 2019

02u49

Bron: ANP/BuzzE 0 Muzieknieuws Emil Richards, een van de beroemdste slagwerkers van de VS, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Hollywood Reporter. Richards speelde percussie in talloze film- en televisiemelodieën.

Zo deed hij de vingerknip in de tune van The Addams Family en speelde hij de bongo’s in de titelsong van de oorspronkelijke Mission: Impossible-serie. Ook speelde de Amerikaan de xylofoon in de openingsmuziek van de langlopende animatieserie The Simpsons.

Richards kwam uit Connecticut en begon op zijn zesde met xylofoonspelen. Begin jaren vijftig verhuisde de jongen naar New York waar hij snel carrière maakte in de entertainmentwereld.

De muzikant werkte in de halve eeuw daarna met vrijwel alle grote Amerikaanse zangers. Hij toerde in de jaren zestig met Frank Sinatra en George Harrison en speelde samen met Sam Cooke, Nat King Cole, Elvis Presley, Judy Garland, Joni Mitchell, Burt Bacharach, Michael Jackson en de Beach Boys.

Soundtracks

Ook speelde Richards mee op de soundtracks van meer dan 120 films en televisieseries. Onder de soundtracks waar hij zijn medewerking aan verleende, zijn Jaws, Chinatown, Taxidriver, Toy Story en Ratatouille. De laatste twee producties waar hij drie jaar geleden aan meewerkte, waren War for the Planet of the Apes en de animatiefilm Zootopia.

Daarnaast stond de percussionist bekend om zijn enorme instrumentencollectie; hij verzamelde in zijn leven zo’n 350 verschillende exemplaren. Hij publiceerde in 2013 een biografie over zijn leven, Wonderful World of Percussion.