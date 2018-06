Bekijk hier de nieuwe clip die Adil El Arbi & Billal Fallah maakten voor Vegas & Like Mike MVO

25 juni 2018

Dimitri Vegas & Like Mike, zonder twijfel de meest populaire dj's uit ons Belgenlandje, hebben zopas hun nieuwe plaat gedropt. 'When I Grow Up' is een samenwerking met de beroemde rapper Wiz Khalifa, én er duiken ook twee andere bekende namen uit ons land in op.

"Het is echt dope dat Dimitri en Mike aan mij hebben gedacht voor dit nummer", aldus Khalifa. "Vorige maand hebben we het voor de eerste keer live gespeeld in Vegas, en dat deed het voor mij écht tot leven komen. Ik ben blij dat de rest van de wereld er vanaf nu ook naar kan luisteren."

"Wiz Khalifa is voor ons één van de moderne rappers die zijn eigen ding blijft doen en een nieuw tijdperk in de hip hop-geschiedenis inluidt. We zijn opgegroeid met zijn muziek en die heeft vanaf het begin veel invloed op onze sound gehad. Met hem kunnen samenwerken stond al heel lang op ons verlanglijstje. We zijn erg enthousiast dat dat nu een feit is!"

De videoclip die bij het nummer hoort, heeft ook een door en door Vlaamse toets: de regie werd onder handen genomen door Adil El Arbi en Billal Fallah, die we kennen van films als 'Patser' en 'Bad Boys II'.