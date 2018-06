Amerikaanse rapper XXXTentacion doodgeschoten op straat in Miami IB

19 juni 2018

00u54

Bron: TMZ, Spin.com 113 Muzieknieuws De Amerikaanse rapper XXXTentacion is om het leven gekomen in Miami. De 20-jarige man werd in het zuiden van Florida van dichtbij neergeschoten toen hij buitenkwam bij een motorgarage.

Volgens getuigen zou de schutter naar de auto van de rapper gerend zijn en hem daar van dichtbij doodgeschoten hebben.

De rapper, echte naam Jahseh Onfroy, had problemen met de wet: hij was in afwachting van een rechtszaak nadat hij zijn toen zwangere vriendin had afgetuigd en had tot voor kort huisarrest. Ook werd hij beschuldigd van het proberen om te kopen van getuigen en was hij aangeklaagd voor meer dan twaalf zware misdrijven.

Controverse

Op muzikaal vlak had hij meer succes: zijn laatste album debuteerde op nummer een in de Billboard album charts en zijn hitsingle 'Sad!' stond zeven weken lang in de Hot 100-lijst.

Onlangs bevond XXXTentacion zich nog in het midden van een controverse, toen Spotify alle muziek van de rapper verwijderde als onderdeel van het nieuwe 'anti-haat-beleid', maar daar al gauw op terugkwam na negatieve kritiek.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion. Broward Sheriff(@ browardsheriff) link

#BreakingNews #BSO is currently working an incident regarding a shooting at 3671 N. Dixie Hwy., Deerfield Beach. PIO headed to scene. Dispatchers received a call of a shooting at 3:57 p.m. An adult male victim was transported to an area hospital. Broward Sheriff(@ browardsheriff) link

Muziekwereld in shock

Kanye West laat via Twitter weten: "Ik heb je nooit verteld hoe ontzettend jij me inspireerde toen je er nog was. Dank je wel dat je er was." Collega-rapper Tyga zegt: "Dit is heel triest om zo'n goede artiest te moeten laten gaan." Zanger Aaron Carter zegt 'kapot te zijn van dit overlijden'.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw KANYE WEST(@ kanyewest) link

De Amerikaanse dj en producer Diplo had deze week nog contact met Jahseh Dwayne Onfroy, zoals de rapper in het echt heette. "Hij appte me dit weekend nog dat het een doel van hem was om Skrillex en mij zijn album te laten afmaken. Ik nodigde hem uit in Los Angeles en was benieuwd of 'ie zou komen opdagen. Ik hield van dit joch, hij had nog zoveel plannen."

Thanks for inspiring me. pic.twitter.com/BmX3ya6Hmx diblo(@ diplo) link

Ook in Nederland reageren rappers geschokt door de plotselinge dood van de twintiger. Onder andere Boef en Ronnie Flex spreken hun ongeloof uit op sociale media.

neeeeeeeeeeeeeeeeeee ,zeg alsjeblieft dat dit niet waar is😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥 Een foto die is geplaatst door null (@boef072) op 19 jun 2018 om 00:00 CEST